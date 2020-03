PSP de Loures caça traficante cadastrado

Um homem de 59 anos, membro de uma rede internacional de tráfico de droga, foi detido pela PSP de Loures. Tinha mais de 1500 doses de heroína, cocaína, uma pistola de calibre 9 mm (exclusivo a militares e polícias), munições e 4730 euros.Estava em liberdade condicional (foi apanhado no Funchal com 12 mil doses de heroína) e ficou em preventiva.A PSP refere que a rede de traficantes tem base no estrangeiro e o detido é "responsável pelo transporte e introdução" da droga em Portugal.Depois "de forma organizada e setorizada é revendida na região metropolitana de Lisboa e região autónoma da Madeira", onde também foram realizadas buscas.Já havia sido detidos três membros do grupo, um deles evadido da cadeia desde 2008.