PSP de Loures deteta dezasseis simulações de crimes

Última queixa de "crime" ocorreu na semana passada.

Por João Tavares | 01:30

A Divisão da PSP de Loures anunciou esta terça-feira ter detetado 16 simulações de crimes na zona de Odivelas, desde o início do ano.



O último dos crimes aconteceu na semana passada, altura em que uma mulher, de 44 anos, se dirigiu à esquadra dizendo que três jovens lhe tinham roubado por esticão a mala com vários pertences.



A mulher acabou por confessar que pretendia receber o valor do seguro do seu telemóvel topo de gama.