PSP de Portimão dá golpe no tráfico com oito detenções

Uma investigação, que durou cerca de dois anos, da PSP de Portimão, coordenada pelo Ministério Público local, culminou esta terça-feira com o cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão em vários locais do Algarve e também na área metropolitana de Lisboa.



Oito homens foram detidos, três foram constituídos arguidos e foram apreendidas centenas de doses de vários tipos de produto estupefaciente, réplicas de armas e milhares de euros provenientes do negócio de tráfico de droga.

"A investigação continua, mas há uma forte suspeita de que se trata de uma rede de tráfico de droga que tinha o domínio da venda direta a consumidores em todo o Barlavento algarvio e também parte do Sotavento", disse ao CM o comissário Fábio Coelho, da PSP de Portimão.

As buscas decorreram durante o final da madrugada e a manhã desta terça-feira e tiveram como alvo 30 ações de busca, entre elas 16 habitações, nas cidades de Portimão, Olhão e também na Amadora, onde, apurou o CM, era feita a distribuição da droga para a região algarvia.

Foram apreendidas 350 doses de cocaína, 60 de heroína, 70 de liamba e mais 70 de haxixe. Também foram apreendidos pouco mais de 23 mil euros em dinheiro, que terá origem na venda da cocaína e heroína.

Foram também encontradas várias réplicas de armas, incluindo uma de uma metralhadora, um colete antibala e ainda armas brancas.

Os detidos têm entre os 19 e os 56 anos.