PSP de Queluz sem agentes para patrulhar

A esquadra da PSP de Queluz, no concelho de Sintra, só consegue garantir o patrulhamento diário com o apoio do efetivo das esquadras vizinhas de Casal de Cambra e Massamá. Desde quinta-feira, que esta instalação policial trabalha com menos 15 efetivos (um deles com diagnóstico positivo a Covid-19, o primeiro detetado em toda a PSP, e os outros 14 por estarem de quarentena em casa).Apesar de a esquadra de Queluz ter, ao que apurou o, um efetivo de 52 agentes, existem muitos que estão de baixa. Por isso, sabe o nosso jornal, esta instalação da Divisão de Sintra só está a conseguir garantir o patrulhamento diário com o apoio de agentes de outras duas esquadras.Na esquadra de Queluz mantêm-se em permanência, desde quinta-feira, apenas um graduado de serviço e um agente de sentinela.Os 14 polícias que estão de quarentena, aguardam pela chegada dos exames laboratoriais que irão comprovar se também contrairam a Covid-19. O agente infetado, por seu turno, mantém-se a receber tratamento em casa.