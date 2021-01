PSP de Vila Franca de Xira prende sete suspeitos de tráfico de droga

Sete pessoas foram presas nesta terça-feira por suspeitas de integrarem uma rede de tráfico de droga, numa mega-operação realizada pela PSP de Vila Franca de Xira.

Fonte do Comando de Lisboa da PSP, que tutela a divisão de Vila Franca de Xira, disse ao CM que foram apreendidos 1 quilo de cocaína, 4,5 quilos de haxixe, sete automóveis com respetivas chaves e documentos (que se suspeita terem sido adquiridos com dinheiro resultante do tráfico), inúmeros telemóveis, e diverso material ligado ao tráfico de droga.

A rede agora desfeita tinha ainda diverso material militar, como miras telescópicas, e ainda balanças de precisão, televisões, e outros eletrodomésticos.

Os agentes da PSP de Vila Franca de Xira deram cumprimento a 10 mandados de busca domiciliária, e 13 não domiciliária, emitidos por um magistrado judicial.

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deverá enviar um comunicado sobre esta operação durante o dia de quarta-feira, com mais pormenores sobre a mesma.