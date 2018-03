Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP de Viseu identificou jovens suspeitos de assaltarem estudantes

Foram identificados três rapazes e uma rapariga, com idades entre os 15 e os 21 anos.

A PSP de Viseu anunciou esta terça-feira ter identificado três rapazes e uma rapariga, com idades entre os 15 e os 21 anos, suspeitos de serem os autores de vários assaltos na via pública a jovens estudantes.



"Os suspeitos, que atuavam em conluio, abordavam as vítimas em pleno dia", normalmente quando estas estavam sozinhas, e cercavam-nas, explica, em comunicado, o comandante da PSP, Victor Rodrigues.



Depois, as vítimas eram "ameaçadas com uma arma branca (navalha) e/ou com ameaças à integridade física" e obrigadas a entregarem-lhes objetos como telemóveis, computadores, colunas, fios, relógios e roupa e dinheiro que tivessem na sua posse, acrescenta.



Segundo Victor Rodrigues, quando já estavam na posse dos objetos, os suspeitos "encetavam a fuga para não serem intercetados por terceiros".



Após várias investigações, a PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal, desencadeou hoje de manhã uma operação policial que consistiu no cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária às residências dos suspeitos, na cidade de Viseu e em Nelas.



As diligências policiais levaram à apreensão de "diverso material suspeito de ter sido roubado" e à constituição de dois arguidos no processo.



A GNR de Viseu colaborou com a PSP no cumprimento das diligências policiais.