PSP de Viseu identificou suspeito de roubos por esticão

A PSP de Viseu anunciou esta sexta-feira ter identificado um homem, de 39 anos, suspeito de realizar roubos por esticão na cidade, nos últimos dias.Em comunicado, o comandante em substituição, Nuno Dinis, refere que o homem foi identificado na quarta-feira à tarde.O homem "foi intercetado através da descrição efetuada pela vítima, tendo sido constituído arguido em diversos processos", explica.Após diligências feitas no sentido de recuperar os objetos roubados, a PSP de Viseu conseguiu, até ao momento, reaver várias peças em ouro.A polícia informa que, "no decorrer de outras investigações em curso, recuperou diversos objetos que tinham sido furtados, nomeadamente três bicicletas, uma das quais elétrica"."Estas ações, desenvolvidas pela Esquadra de Investigação Criminal, focaram o combate à prática de crimes contra o património e ao tráfico de estupefaciente, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança da população viseense", acrescenta.