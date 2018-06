Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP desarmado por chefe e colegas

Agente de Casal de Cambra faz denúncia no DIAP de Loures

Por Miguel Curado | 01:30

Um agente da PSP de Casal de Cambra, Sintra, formalizou uma queixa no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures, na qual acusa o respetivo comandante e dois colegas de lhe terem entrado em casa e levarem a arma de serviço, no momento em que estava internado num hospital a receber tratamento.



Contactada pelo CM, a direção nacional da PSP não quis prestar qualquer comentário oficial a esta situação. No entanto, ao que o nosso jornal apurou, o agente em causa é conhecido pelos problemas psicológicos que vinha manifestando há várias semanas. Por isso, foi decidido, internamente, no dispositivo da PSP, submetê-lo a uma medida cautelar de desarmamento.



Esta decisão, porém, nunca terá contado com a concordância do agente da esquadra de Casal de Cambra. Por isso, assegura o polícia na queixa que entregou no DIAP de Loures e à qual o CM teve acesso, começou "a ser assediado pelo comandante e por dois colegas para entregar a arma". A 28 de março, e depois de, segundo escreve, "ter recolhido ao hospital para tratamento psicológico voluntário", os colegas de esquadra foram a sua casa, em Odivelas.



"Arrombaram a porta de casa, e depois de remexerem várias coisas, levaram a minha arma de serviço (pistola Glock 19, calibre 9 mm), de um cofre onde a tinha guardada". Por isso, frisa, "pede procedimento criminal contra os visados na queixa, pelos crimes de violação de domicílio e danos".