PSP desativa engenho explosivo encontrado em praia de Ovar

A PSP inativou um engenho explosivo que foi encontrado em bom estado de conservação junto a um paredão situado a sul da praia do Furadouro, em Ovar, no distrito de Aveiro, informou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que o objeto, que foi encontrado na terça-feira, é um sinalizador marítimo, denominado "MARKER", cuja composição é fósforo.

"Devido à perigosidade daquele material, o acesso ao público foi isolado e uma Equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança no Subsolo, da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia do Porto, procedeu à sua remoção, a fim de, posteriormente, o destruir, segundo as normas de segurança vigentes", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com a PSP,a operação não causou qualquer dano pessoal ou material.