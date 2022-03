PSP desfaz grupo que furta catalisadores

A PSP realizou esta quarta-feira uma operação com vista a desmantelar um grupo que se dedicava a furtar catalisadores na região Centro e na zona do Porto. Durante a Operação ‘Palladium’ foram detidos 20 suspeitos e apreendido dinheiro, droga, catalisadores e utensílios utilizados para o seu furto.A operação, preparada às 05h30 e executada duas horas depois, envolveu três dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias, que ocorreram em simultâneo nos concelhos de Montemor-o-Velho, Figueira da Foz e na região do Grande Porto.