PSP desmantela gang de assaltos violentos no Porto

A PSP desenvolveu, este domingo, uma megaoperação de combate aos crimes de roubos e furtos qualificados, no Grande Porto. As diligências incidiram sobretudo em bairros da cidade do Porto. Sete pessoas foram detidas, na sequência do cumprimento de mandados, e foram realizadas 13 buscas domiciliárias, quatro a estabelecimentos e sete a veículos. Foi possível recuperar diversos materiais furtados.O gang, responsável por dezenas de assaltos violentos, tem fortes antecedentes criminais e é já referenciado por esta força policial.Num dos assaltos, uma vítima acabou por morrer na sequência do que terá sido um ataque cardíaco. Perante este contexto, a investigação desse caso em específico passou para a Polícia Judiciária do Porto.Esta ação foi liderada pela Divisão de Investigação Criminal, com o apoio da Unidade Especial de Polícia. Desconhecem-se, para já, as ligações familiares e de amizade que existirão entre os suspeitos, sendo que poderão surgir mais detenções ao longo da investigação que teve este domingo o seu ponto alto. Devem ser presentes esta segunda-feira a tribunal, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.Também esta segunda-feira, pelas 11h00, será efetuada uma conferência de imprensa da PSP que dará a conhecer mais pormenores.Este domingo, os agentes conseguiram apreender uma quantidade considerável de material, que será agora analisado ao pormenor para perceber a proveniência, tendo em vista a devolução aos proprietários.