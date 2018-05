Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP desmantela grupo de carteiristas no Porto

12.05.18

Cinco pessoas foram constituídas arguidas no Porto no âmbito de uma operação policial para desmantelar grupos que, de forma organizada, se dedicavam a furtar carteiras, anunciou este sábado a Polícia de Segurança Pública (PSP).



Os arguidos, três homens e duas mulheres, têm entre 25 e 33 anos, segundo um comunicado da PSP, que refere que a operação decorreu na sexta-feira, no Terreiro da Sé.



Durante aquela "operação policial, cujo propósito assenta na desagregação de grupos de indivíduos que de forma organizada se dedicam à prática dos crimes de furto de carteiras", foram ainda apreendidos 305 euros e uma máquina fotográfica, entre outros objetos, segundo a PSP.



A PSP do Porto já tinha realizado a 10 de maio uma operação policial idêntica na rua Infante D. Henrique, tendo detido três homens e apreendido 578 euros e uma "carteira contendo documentação de identificação e bancária".



Por outro lado, a PSP do Porto deixou um alerta nas redes sociais por causa dos carteiristas na cidade, em que sublinha que a maioria das carteiras é furtada dos bolsos de trás das calças e em que aconselha: "Se é mais forte que tu, deixa-os levar o tijolo".