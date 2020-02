PSP desmantela rede de tráfico de droga em Tavira

A Brigada de Investigação da PSP de Tavira deteve seis pessoas suspeitas de fazerem parte de uma rede de tráfico que distribuía droga naquela cidade. A investigação culminou com três buscas domiciliárias e a apreensão de dezenas de doses de haxixe, cocaína, heroína e ‘crack’. Durante as buscas foram descobertos cartões de cidadão que se suspeita serem provenientes de furtos de malas e carteiras, tal como material eletrónico, que também terá sido furtado.A investigação, que durava há cerca de seis meses, terminou esta quarta-feira de manhã quando os agentes fizeram buscas numa casa térrea na rua Guilherme Gomes Ferreira, na Baixa da cidade, e em dois apartamentos na rua Álvaro de Campos. Foram detidos quatro portugueses e dois espanhóis, incluindo duas mulheres, entre os 26 e os 49 anos.Quanto ao produto estupefaciente, foram apreendidas 37 doses de ‘crack’, 55 doses de haxixe, 73 de cocaína e sete de heroína. Foi também encontrado material para o acondicionamento e distribuição das drogas, como balanças de precisão e celofane.Apesar da operação ter tido como objetivo o combate ao tráfico, durante as buscas foi ainda descoberto material que terá sido furtado, como cartões de cidadão, cartões de crédito, telemóveis, tablets, computadores portáteis e até um terminal de pagamento de multibanco. Foram também apreendidas armas brancas e uma arma de ar comprimido, bem como cerca de dois mil euros em dinheiro.