PSP desmente ter recebido indicação do Governo para aligeirar medidas durante final da Liga dos Campeões

A PSP refere que "não foi nem poderia ter sido dada, pois a PSP atua dentro de um quadro doutrinário consolidado e detém o conhecimento e a autonomia operacional e tática nas operações policiais que executa, decidindo quais as valências que aciona e como as emprega". Aquela força diz ainda que a avaliação de risco efetuada permitiu adotar um sistema de "alta visibilidade mas de baixa ostensividade, que levou a que a subunidade operacional Corpo de Intervenção, da Unidade Especial de Polícia, estivesse sempre presente, mas discretamente posicionada".







deixarem "os adeptos aproveitar, beber e contribuir para a economia portuguesa" durante a final da Liga dos Campeões, que decorreu no Porto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desmentiu esta terça-feira em comunicado a notícia do jornal Inevitável que dava conta de uma alegada orientação do Governo para as autoridades aligeirarem as medidas e