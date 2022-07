Espingardas, pistolas, armas brancas e até bastões. São cerca de 12 mil armas, maioritariamente de fogo, e foram ontem destruídas pela PSP. Parte foi declarada a favor do Estado depois de terem sido utilizadas em crimes, outras foram entregues de forma voluntária à polícia.



“São armas de vários tipos, com origens diferentes e declaradas a favor do Estado.









Ver comentários