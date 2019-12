PSP destrói mais de 170 mil armas em cinco anos

A PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, destruiu 174 374 armas nos últimos cinco anos (desde 2014). Só este ano foram inutilizadas 35 064.A informação foi avançada esta segunda-feira pela direção nacional desta força de segurança, que anunciou para amanhã, quarta-feira, na Maia, no distrito do Porto, a quinta ação do género feita no País em 2019. Um total de 13 767 armas (que a Polícia assegura ser a maior quantidade de sempre ) será colocado em máquinas de destruição de metal.A cerimónia será presidida pelo secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís. Estas ações organizadas pela Polícia de Segurança Pública resultam de apreensões ou de entregas voluntárias de armamento.Neste âmbito, a PSP explicou que no passado mês de setembro, e com fim previsto para março de 2020, abriu um período de entrega voluntária de armamento por parte de civis, isentando-os de qualquer responsabilidade penal.Nos primeiros três meses desta ação já foram entregues 1665 armas, o que a PSP considera resultar do esforço de informação que fez junto da população.