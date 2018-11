Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém 12 comerciantes em Guimarães por contrafação

Milhares de artigos apreendidos em feira semanal.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 06:00

A PSP deteve 12 comerciantes durante a manhã de ontem na Feira Semanal de Guimarães no âmbito de uma operação especial de combate à contrafação.



A ação contou com um forte dispositivo no local, incluindo várias valências do Comando Distrital da PSP de Braga, como o Corpo de Intervenção e o Grupo Operacional Cinotécnico. Foram apreendidos milhares de artigos contrafeitos, nomeadamente vestuário, calçado, relojoaria e acessórios de diversas marcas conhecidas.



Os agentes acabaram ainda por levantar na mesma Feira oito autos de notícia por apreensão de outros bens contrafeitos, mas cujo proprietário ou vendedor não foi possível intercetar.



Os detidos foram notificados para ir segunda-feira ao Tribunal de Guimarães.