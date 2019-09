PSP detém 12 pessoas por condução sob efeito de álcool no Porto

A PSP anunciou este sábado que deteve 12 pessoas nos eixos principais rodoviários do Porto por condução sob o efeito de álcool, tendo ainda detetado 163 veículos a circular em excesso de velocidade e apreendido dez documentos de viatura.Em comunicado de imprensa, a PSP refere que desenvolveu uma operação policial de fiscalização rodoviária entre as 03h30 de sexta-feira e as 08h00 com especial atenção à condução sob influência de álcool e em excesso de velocidade, cujo resultado foi a detenção de 12 pessoas que estavam a conduzir sob o efeito de álcool.Durante a operação policial, a PSP também controlou por radar 1.408 viaturas, tendo detetado "163 veículos a circular em excesso de velocidade", refere o mesmo comunicado de imprensa.A PSP apreendeu dez documentos de viatura.Os detidos foram notificados para comparecerem junto das autoridades judiciárias.