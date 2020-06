PSP detém 17 traficantes de droga em 41 buscas

Uma operação policial de combate ao tráfico de droga “de grande envergadura” foi realizada pela PSP nos distritos de Leiria, Lisboa e Santarém e levou à detenção de 17 suspeitos, com idades entre 20 e 44 anos, dez dos quais serão interrogados esta sexta-feira no Tribunal de Leiria.



A operação decorreu entre as 07h00 e as 10h00 de quarta-feira e envolveu mais de uma centena de agentes, que fizeram 41 buscas a casas, lojas e carros, tendo apreendido mais de 15 mil euros, 18 quilos de várias drogas, nove carros, telemóveis, equipamento informático, munições de calibre 7.62 mm, uma arma de ar comprimido e uma arma elétrica dissimulada numa lanterna.



