PSP detém arrumador de carros por incumprimento do dever de recolhimento obrigatório

Um arrumador de carros foi detido, ao início desta manha de terça-feira, pela PSP, em Ovar, por incumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório.As autoridades não consideraram a atividade que o homem estava a exercer como uma exceção às normas impostas no atual Estado de Emergência.O arrumador foi abordado, cerca das 09h30, no centro da cidade. O detido tinha sido, várias vezes notificado pela mesma infração. Perante a recusa em abandonar o local e regressar a casa, os agentes da PSP detiveram o arrumador de carros.Este mesmo homem já tinha sido multado na véspera pelo mesmo tipo de crime.