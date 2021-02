A PSP de Loures deteve, na Margem Sul do Tejo, dois homens, de 27 e 42 anos, por tráfico de droga. São alegados membros de uma rede que já era investigada há um ano e que, em cinco fases, já viu serem detidos 17 dos seus integrantes, estando nove destes em preventiva.





De acordo com a PSP, foram realizadas agora oito buscas no distrito de Setúbal. Um dos detidos é o cabecilha do grupo e já tinha antecedentes também por tráfico de droga. Ficou na prisão.