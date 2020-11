PSP detém casal de burlões que enganava e ameaçava idosos

A PSP deteve dois alegados burlões, um homem de 23 anos e uma mulher de 31, que enganaram e ameaçaram vários idosos residentes em concelhos do norte do Ribatejo. Nesta operação, que juntou na mesma investigação vários inquéritos que corriam na Divisão Policial de Tomar, a polícia identificou e constitui arguido um terceiro indivíduo, também de 23 anos.

Segundo fonte do Comando de Polícia de Santarém, as buscas foram realizadas nas zonas onde se encontravam os suspeitos, na área da grande Lisboa e no Alentejo, dando cumprimento a quatro mandados de busca em residências e apreensão de viaturas automóveis. No decurso da operação, a PSP apreendeu ainda duas armas de fogo, uma de calibre 6.35mm e outra alterada, várias munições, 1.250 euros em dinheiro e ainda vários documentos que podem estar relacionados com os crimes.

Os suspeitos, que já estavam debaixo da mira das autoridades há várias semanas, atuavam através do chamado método do "falso conhecido". Os idosos eram abordados em nome de um suposto familiar que os burlões fingiam conhecer, e que precisaria de dinheiro no imediato, porque estaria em dificuldades. Segundo o CM conseguiu apurar, os burlões ameaçavam e exerciam pressão psicológica sobre as vítimas, ao exigir-lhes que não contassem o caso a ninguém.

Os três suspeitos já foram constituídos arguidos e vão aguardar julgamento em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência.