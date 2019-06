PSP detém casal no Seixal com mais de 200 doses de cocaína e dois mil euros em dinheiro

A PSP deteve esta quarta-feira em flagrante um casal no Seixal, distrito de Setúbal, por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 219 doses de cocaína e mais de dois mil euros em dinheiro."No âmbito de um processo de tráfico de estupefacientes foram efetuadas duas detenções em flagrante delito de um indivíduo de sexo masculino e de uma de sexo feminino, com 47 e 42 anos", refere a PSP.Na operação foram apreendidas 219 doses de cocaína, 2.128,63 euros em dinheiro e uma navalha utilizada no corte do produto estupefaciente.Os detidos vão ser presentes a tribunal para a aplicação de medidas de coação.