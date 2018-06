Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém cinco alegados traficantes de droga e apreende heroína em São Miguel

Detenções ocorreram esta semana.

Por Lusa | 16:56

A PSP anunciou esta quinta-feira a detenção de cinco alegados traficantes de droga nos Açores, um deles uma mulher, suspeitos de operar em vários locais de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, e apreendeu 305 doses de heroína.



Segundo o relatório da atividade policial, as detenções ocorreram esta semana, no "âmbito de investigações em curso, e foram realizadas diversas diligências dirigidas por um magistrado do Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta Delgada ao longo de vários meses".



O comando regional da polícia adiantou que os detidos "são suspeitos de desenvolverem a sua atividade ilícita de venda de estupefacientes em vários locais da cidade de Ponta Delgada e freguesias limítrofes (S. Roque e Livramento), bem como, no caso de um dos detidos, em várias freguesias do concelho da Ribeira Grande", na ilha de São Miguel.



Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva e três terão de se apresentar na esquadra da área de residência.