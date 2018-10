Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém cinco pessoas que assaltaram residências de idosos no Porto

No âmbito desta operação de "grande envergadura" foram apreendidas "milhares de peças em ouro e prata".

Por Lusa | 08:41

O Comando Metropolitano da PSP do Porto anunciou esta quinta-feira a detenção de cinco pessoas que de forma organizada se dedicavam à prática dos crimes de roubo e furto qualificado em residências, sendo as vítimas maioritariamente idosos, no Grande Porto.



Em comunicado, a PSP refere que no âmbito desta operação de "grande envergadura" foram apreendidas "milhares de peças em ouro e prata".



Foram ainda apreendidos um forno (para derreter metais), mais de 30 mil euros e um veículo automóvel de gama alta, entre outros artigos.



A PSP remete mais esclarecimentos para as 11h00 na sede do Comando Metropolitano do Porto da PSP, onde estarão expostos os objetos apreendidos.



O comunicado não refere quando foi feita a detenção das cinco pessoas.