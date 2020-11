PSP detém cinco suspeitos de roubos e outros crimes em Évora

A PSP deteve em Évora cinco homens suspeitos da prática de vários crimes de roubo, recetação, ofensas à integridade física, detenção de arma proibida, coação e furtos no interior de viatura, anunciou esta terça-feira a polícia.

Os suspeitos, com idades entre os 19 e os 27 anos, vão ser presentes, na quarta-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora para 1.º interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, revelou o Comando Distrital da PSP, em comunicado.

Segundo a polícia, as detenções aconteceram na sequência da realização de "buscas domiciliárias em cinco residências", no âmbito de um processo criminal em investigação "há cerca de quatro meses", a cargo da Esquadra de Investigação Criminal de Évora.

Os cinco homens formavam alegadamente "um grupo que concretizava os crimes predominantemente durante a noite, em toda a cidade de Évora, utilizando violência sobre as vítimas, tanto na via pública como em residências", pode ler-se no comunicado policial.

Fruto das buscas domiciliárias, os agentes da PSP apreenderam "vários objetos resultantes dos ilícitos criminais, nomeadamente diverso material informático", como computadores, 'tablets', PDA, 'powerbanks' ou 'pen drives'.

Diversos telemóveis, uma consola de jogos, 760 euros em dinheiro, material fotográfico, relógios, duas colunas de som, peças de vestuário, uma arma proibida e 17 doses de haxixe também constam da apreensão.