PSP detém dois homens por contrafação e passagem de notas falsas em Castelo Branco

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na cidade de Castelo Branco, dois homens de 27 e de 47 anos, suspeitos de contrafação e passagem de moeda falsa, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Castelo Branco da PSP explica que a detenção dos dois homens, ambos residentes na cidade albicastrense, ocorreu na segunda-feira."Durante os últimos dias, os suspeitos efetuaram diversas compras em estabelecimentos na cidade de Castelo Branco e arredores, pagando com notas falsas de 50 euros, situação que causou algum alarme entre os comerciantes", lê-se na nota.De acordo com a polícia, através da descrição dos suspeitos, foi possível efetuar uma operação de vigilância que terminou com a detenção dos dois homens de 27 e de 47 anos."Na abordagem aos detidos, verificou-se que um deles exercia a prática de condução automóvel, sem que estivesse habilitado para o efeito e tinha na sua posse um número elevado de doses de haxixe, situação que constituía igualmente infracção criminal", refere o comunicado.Durante a detenção, foram apreendidas seis notas de 100 euros, 12 de 50 euros e 17 de 20 euros, bem como 17 doses de haxixe.Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Castelo Branco para primeiro interrogatório judicial.