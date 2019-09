PSP detém dois suspeitos de burla com cartão de débito em comércios em Portimão

A PSP deteve na madrugada desta quarta-feira dois homens suspeitos de crimes de burla com cartão de débito cometidos em comércios da Praia da Rocha, no concelho de Portimão, anunciou o Comando Distrital de Faro daquela força policial.Os detidos, de 25 e 26 anos, tinham na terça-feira "adquirido diversos artigos em roupa num estabelecimento comercial" da Praia da Rocha, mas ao fazerem o pagamento com um cartão de débito conseguiam cancelar a operação e imprimir o recibo do último pagamento realizado por multibanco."Através da utilização de um cartão de débito e por distração dos funcionários, lograram cancelar a transação e proceder a uma reimpressão do talão do último pagamento efetuado naquele terminal, eximindo-se assim ao pagamento e provocando consequentemente prejuízo patrimonial ao estabelecimento", revelou a PSP.Alertados desta atividade e na posse de uma caracterização dos suspeitos, a PSP conseguiu localizar e identificar os alegados responsáveis."Já ao início da madrugada desta quarta-feira, o efetivo do Corpo de Intervenção que se encontrava em missão de reforço de patrulhamento naquela zona da cidade de Portimão foi alertado pelos responsáveis de um estabelecimento de diversão noturna de que ali se encontravam dois indivíduos que procuravam eximir-se ao pagamento da despesa efetuada, pelo mesmo processo já acima descrito", explicou a força de segurança.No local, a PSP confirmou que se tratava dos mesmos suspeitos e procedeu à detenção dos dois homens, que "se encontravam alojados num estabelecimento hoteleiro daquela cidade", onde foi possível apreender "diversos artigos, maioritariamente roupas, que terão sido adquiridos" com essa forma de atuar e que estão a ser agora sujeitos à identificação pelos comerciantes lesados.