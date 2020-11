PSP detém em Elvas homem para cumprir prisão e duas pessoas com armas de fogo

A PSP anunciou esta terça-feira ter detido em Elvas (Portalegre) um homem de 27 anos, sob o qual pendiam dois mandados de detenção, e um outro homem e uma mulher, por posse ilegal de arma de fogo.

Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP explicou que foram esta terça-feira efetuadas diligências pela Divisão Policial de Elvas que resultaram na detenção do homem de 27 anos, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva, num total de seis anos.

"A operação policial decorreu em zona urbana sensível da cidade, local onde o referido indivíduo foi intercetado", tendo depois sido "conduzido ao estabelecimento prisional competente para cumprimento efetivo da pena de prisão", indicou a polícia.

No decorrer destas diligências, os elementos policiais detiveram ainda as outras duas pessoas, um homem de 40 anos e uma mulher de 59, "pelo crime de posse ilegal de arma de fogo", pode ler-se no comunicado.

Os agentes apreenderam uma espingarda e 37 cartuchos de calibre 12 milímetros, uma pistola e 556 munições de calibre .22, assim como o respetivo carregador, dois cartuchos zagalote e 39 munições de nove milímetros.

Estes dois detidos foram presentes esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, não tendo sido ainda divulgadas as medidas de coação.