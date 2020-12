PSP detém gangue de 10 ladrões que fazia roubos violentos em Lisboa

A PSP deteve dez homens com idades entre os 17 e os 47 anos, por suspeitas de onze crimes de roubos violentos na zona de Lisboa, informa esta quinta-feira a força de segurança em comunicado.As autoridades fizeram buscas domiciliárias e apreenderam armas de fogo que eram usadas nos crimes. O grupo era conhecido pelos investigadores por terem participado noutros crimes violentos e alguns deles tinham ainda recentemente terminado penas de prisão efetivas após condenação.

Os detidos foram presentes na Instância Central, 1.ª Secção de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, sendo aplicada, a cinco deles, a medida de coação de prisão preventiva, três com apresentações diárias, um com apresentações bissemanais e um outro libertado.