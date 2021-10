PSP detém homem a assaltar banco em Cascais

A PSP deteve na madrugada do dia 2 de outubro um homem de 28 anos que se encontrava a roubar um banco na União de Freguesias de Carcavelos e Parede, em Cascais.



As autoridades viram que o homem tinham entrado no banco pelo telhado, encontrando-se no interior a realizar o furto.





Em comunicado, a Polícia revela que conseguiu evitar a fuga do suspeito e entrar na instituição bancária em segurança "com ajuda do representante legal".O suspeito acabou detido. Deveria ter comparecido ao Tribunal Judicial da Comarca de Cascais, mas não apareceu.