PSP detém homem em Portalegre e regista contraordenações em estabelecimentos devido à Covid-19

A PSP anunciou esta segunda-feira que deteve um homem por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito devido à pandemia de covid-19 em Portalegre e encerrou quatro estabelecimentos comerciais a laborar fora do horário de funcionamento.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que o homem de 20 anos foi detido numa das artérias da cidade na sexta-feira, por "recusa em acatar" as regras de confinamento.

A PSP indica que na última semana encerrou quatro estabelecimentos de restauração ou similares a laborar fora do horário de expediente, tendo esses espaços comerciais reaberto as suas portas ao público no dia seguinte.

A polícia registou seis autos de contraordenação por venda de bebidas alcoólicas em incumprimento das regras de venda e fornecimento no âmbito da pandemia de covid-19, nomeadamente a venda dos referidos produtos depois das 20:00, sem acompanhamento de uma refeição.

A força de segurança indica ainda que elaborou quatro autos de contraordenação por consumo de bebidas alcoólicas em incumprimento das regras de consumo na via pública e elaborou 13 autos por contraordenação por inobservância das regras de distanciamento físico em locais abertos ao público.