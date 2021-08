PSP detém homem por gravar inquilinos no duche com câmaras ocultas

A PSP deteve, esta terça-feira, um homem de 35 anos na freguesia de Águas Livres, na Amadora, por colocar câmaras de filmar em casa de banho de uma casa que alugava.



Uma mulher estrangeira que arrendou uma casa para passar férias com o marido na Amadora chamou as autoridades quando percebeu da existência de câmaras de filmar na casa de banho da habitação. A mulher viu uma caixa com orifício virado para o duche quando se preparava para tomar banho.

Neste sentido, os agentes da PSP chegaram ao local e retiraram da casa de banho uma caixa com dois aparelhos de gravação de vídeo, uma powerbank e as ligações que foram prontamente apreendidos.

O suspeito, proprietário da habitação, perante as evidências afirmou ter sido ele a colocar os aparelhos em questão e acabou detido.



O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.