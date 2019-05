PSP detém homem por posse ilegal de armas em Portalegre

A PSP deteve um homem, de 35 anos, pelo crime de posse ilegal de armas, tendo apreendido nove espingardas, quatro pistolas, 398 munições e 24 armas brancas, no concelho de Marvão (Portalegre), foi esta quarta-feira anunciado.O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que a detenção ocorreu na terça-feira, no âmbito de uma investigação sobre a prática de crimes contra as pessoas, nomeadamente ofensas à integridade física e ameaças.No decorrer do cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, a PSP apreendeu nove espingardas, sendo uma de Classe A, três de Classe C, quatro de Classe D e uma de Classe G, quatro pistolas, sendo três de Classe A e uma de Classe G e 398 munições de diversos calibres.Além deste material, a PSP apreendeu ainda um silenciador para arma de fogo, 24 armas brancas, sendo duas delas de Classe A e outros objetos e artefactos relacionados com a atividade cinegética.De acordo com a PSP, além da posse de armas de Classe A não ser autorizada a civis, o suspeito da investigação e visado nesta diligência, "não é titular de qualquer licença" que o habilite a deter ou portar qualquer uma das restantes armas de fogo.O homem foi constituído arguido, posteriormente restituído à liberdade, mediante a medida de coação de termo de identidade e residência.A PSP, que sublinha que a investigação "segue os seus termos", acrescenta ainda que desenvolveu esta operação na área de jurisdição da GNR, tendo contado com o apoio daquela força de segurança e ainda de uma equipa da Unidade Especial de Polícia especializada em busca e deteção de objetos no subsolo.