PSP detém homem por suspeita de violência doméstica em Vila Real

A PSP de Vila Real deteve um homem de 26 anos depois de uma altercação com a companheira que provocou ferimentos ligeiros nos dois, segundo disse esta quarta-feira fonte policial.

A Polícia disse ter sido alertada na quarta-feira à noite para uma eventual situação de violência doméstica entre um casal, no âmbito da qual o homem e a mulher, de 25 anos, terão ficado com ferimentos ligeiros e foram assistidos na unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Segundo a fonte, os agentes terão verificado "marcas visíveis de agressões" e que se suspeita que os ferimentos possam ter sido provocados pela quebra de algum vidro.

O homem foi detido pela PSP e vai ser presente ao Tribunal de Vila Real para aplicação de eventuais medidas de coação, havendo já registos anteriores de situações idênticas.