PSP detém homem por tráfico de droga após fuga e violência doméstica em Aveiro

A PSP anunciou este sábado a detenção de um homem por suspeita de tráfico de droga, após se ter colocado em fuga num bairro em Aveiro, na sequência de uma busca no âmbito de um processo de violência doméstica.

Num comunicado este sábado enviado às redações, a PSP de Aveiro informa que a detenção ocorreu na sexta-feira pelas 10h15, "em cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no âmbito de um processo de violência doméstica".

O homem, de 33 anos, acabou por ser detido por suspeita de tráfico de droga, indica o comunicado, mas apenas às 13h30, depois de se ter colocado em fuga.

"Durante o cumprimento da diligência, o visado colocou-se e fuga refugiando-se na casa de populares do seu bairro", explica a PSP, tendo esta força policial montado um dispositivo "adequado, que realizou uma busca intensiva pelas imediações do local, logrando-se a interceção do suspeito" numa das casas das proximidades.

Segundo a polícia, foram apreendidas "cerca de 190 doses de produto estupefaciente suspeito de ser cocaína, bem como quatro telemóveis e uma embalagem de 'spray' de gás pimenta".

Após ter sido este sábado presente ao Juízo de Instrução Criminal de Aveiro, as medidas de coação aplicadas ao detido foram duas apresentações semanais na PSP, a proibição de contacto e aproximação à vítima de violência doméstica e proibição de frequentar locais conotados com o tráfico de droga.