PSP detém homem por tráfico de estupefacientes

Um homem, de 46 anos, foi detido, esta segunda-feira, pela PSP de Aveiro, pela suspeita do tráfico de estupefacientes.A detenção ocorreu, junto à estação dos caminhos de ferro, na sequência de uma abordagem da autoridade. Os agentes aperceberam-se do comportamento suspeito do homem, acabando por o intercetar.Na sequência de uma revista de segurança, a PSP apreendeu cerca de 150 doses de cocaína e heroína. O suspeito, depois de levado para a esquadra, foi libertado e notificado para comparecer, esta terça-feira, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial .