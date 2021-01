PSP detém homem que roubou jovem no metro de Odivelas

A PSP de Lisboa deteve na quinta-feira um homem de 28 anos por roubar uma jovem de 14 anos junto à estação de metro de Odivelas.

A vítima encontrava-se acompanhada por um amigo a percorrer um túnel quando o suspeito a abordou, ameaçou-a para que entregasse o telemóvel apontando um "objeto pontiagudo na zona abdominal", dizem as autoridades. A jovem, com medo, acabou por entregar o telemóvel ao homem. O suspeito fugiu do local com o telemóvel e a vítima, aos gritos, conseguiu pedir ajuda.





O segurança privado do metro de Odivelas intercetou o suspeito e entregou-o às autoridades.

O arguido foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Loures, tendo o processo baixado a inquérito.