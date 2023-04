PSP detém homem que trancava mulher e a deixava com pouca comida sempre que saía de casa

A PSP deteve, no dia 29 de março, um homem de 68 anos por suspeitas de violência doméstica, em Marvila, Lisboa. De acordo com um comunicado da autoridade, o homem alegadamente trancava a esposa sempre que se ausentava de casa.A polícia foi chamada ao local após os vizinhos denunciarem uma situação de desavença entre um casal e, ao chegaram ao local, depararam-se com uma porta de casa trancada com corrente e as janelas fechadas com grades.Os polícias conseguiram contactar com a vítima através de uma abertura no estore da janela e esta confirmou que ficava trancada sempre que o homem saía de casa, acrescentando que o seu marido apenas lhe deixava uma pequena quantidade de comida para comer durante todo o dia.Enquanto os polícias apuravam a situação, o homem chegou e tirou a corrente da porta, deixou os polícias entrarem na casa e afirmou que só prendia a mulher para a proteger de si própria. Os agentes puderam apurar que a casa se encontrava suja, em mau estado, sem quaisquer condições de habitabilidade.O suspeito foi detido no local e a "vítima transportada para junto de uma filha em segurança", diz o comunicado. O detido ficou sujeito a termo de identidade e residência.