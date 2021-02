Prisão Preventiva para jovem de 20 anos acusado de vários roubos na linha de Cascais

A PSP de Lisboa deteve, na quinta-feira, um jovem de 20 anos pelo crime de roubo, que se encontrava em fuga.A 28 e janeiro dois jovens com 17 e 18 anos foram detidos pela prática de roubos na Estação da Cruz Quebrada, em Lisboa, na linha de Cascais, com recuso a arma branca. Segundo a investigação das autoridades os três jovens praticavam os crimes em conjunto.O jovem de 20 anos, acusado de sete crimes de roubo qualificado, foi localizado e detido na região do Alentejo.O detido foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.