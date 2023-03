Um jovem, de 22 anos, foi detido, esta quarta-feira, pela PSP de Gaia, pela suspeita do tráfico de estupefacientes, em Gaia. O detido foi abordado, por dois agentes, em Santa Marinha.Durante a diligência, a autoridade deteve, na posse do suspeito, 37,92 gramas de haxixe. O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal. No final, ouvirá ser decretadas as medidas de coação.