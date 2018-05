Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém mais de 20 pessoas só no sábado

Cerca de 300 doses de droga foram apreendidas.

13:43

Mais de 20 detidos e cerca de 300 doses de droga apreendidas é o resultado de várias operações realizadas pela polícia no distrito de Lisboa no sábado, anunciou este domingo o Comando Metropolitano da PSP.



Durante as operações, que decorreram entre as 00h00 e as 23h59 de sábado e que visaram "a prevenção e dissuasão da criminalidade", foram detidas 26 pessoas, 12 das quais por condução sob o efeito de álcool, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.



Quatro pessoas foram detidas por tráfico de droga, três por furto de carteiras, duas por condução sem habilitação, uma por mandado de detenção, uma por furto, uma por imigração ilegal e uma por outros crimes não especificados.



Relativamente aos três detidos por suspeita de furto de carteira, a PSP especifica, noutro comunicado, que são duas mulheres e um homem, com idades entre os 26 e os 38 anos, que foram detidos na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa.



"Os três suspeitos atuaram em comunhão de esforços, tendo subtraído a um casal de turistas, uma carteira com 270 euros no seu interior. A carteira encontrava-se no bolso das calças de uma das vítimas e foi subtraída quando o casal de turistas se encontrava no interior de um elevador panorâmico da cidade de Lisboa", refere a PSP, adiantando que os detidos vão ser presentes na Instância Local Criminal de Lisboa, Secção de Pequena Criminalidade, em Lisboa, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.



Nas várias ações de fiscalização realizadas no sábado, a PSP apreendeu ainda cocaína em quantidade suficiente para 135,90 doses individuais, haxixe (106,05 doses individuais), heroína (74,40 doses individuais), duas pistolas, um bastão, um aerossol de defesa e uma arma branca.