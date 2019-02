Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém mulher após fazer disparos com arma ilegal

Caso aconteceu na cidade de Elvas, Portalegre. A mulher foi constituída arguida.

Por Lusa | 13:05

A PSP anunciou esta quarta-feira ter detido uma mulher, de 44 anos, por posse ilegal de arma de fogo, depois de ter efetuado disparos numa zona habitacional na cidade de Elvas, no distrito de Portalegre.



O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que recebeu na terça-feira, pelas 14h40, uma chamada telefónica, via 112, informando que uma mulher efetuava disparos com uma arma de fogo, numa zona habitacional da cidade raiana.



Depois de ter intercetado a mulher, a Polícia efetuou uma "revista sumária", tendo detetado na sua mala pessoal uma arma de fogo, calibre 6.35 mm, três carregadores e 16 munições.



A suspeita foi conduzida às instalações da PSP, tendo-lhe sido dada "voz de detenção", por posse ilegal de arma de fogo.



A mulher foi constituída arguida, submetida a Termo de Identidade e Residência (TIR) e notificada para comparecer no Juízo de Elvas do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre.