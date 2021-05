PSP detém nove pessoas em operação montada para evitar ajuntamentos no jogo entre Benfica e Sporting

A PSP de Lisboa deteve nove pessoas durante a operação montada este sábado para proteger as áreas envolventes ao Estádio da Luz e de Alvalade de forma a evitar concentração de adeptos e ajuntamentos devido ao jogo entre Benfica e Sporting.



"As tentativas de concentração de adeptos, tanto de adeptos do S.L. Benfica, como do Sporting C.P. foram objetivo de ação policial e consequentemente dispersados", referem as autoridades.





A PSP avança em comunicado que se verificou uma concentração de pessoas junto a restaurantes e bares. A concentração de pessoas desrespeitavam as regras impostas devido à Covid-19 e provocaram desordem na via púbica, nomeadamente lançamento de artefactos pirotécnicos. Numa dessas desordens entre adeptos, a que a PSP acorreu, foram arremessados vários objetos na direção dos Polícias, danificando uma viatura policial.

"A Polícia de Segurança Pública reitera o apelo a que todos os cidadãos cumpram as normas em vigor relativamente à prevenção da propagação da pandemia Covid-19, bem como as indicações dadas pelas autoridades, agradecendo o facto da generalidade dos adeptos de futebol terem cumprido e acatado essas indicações", lembram as autoridades em comunicado.