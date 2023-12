PSP detém quatro alegados traficantes de droga no Barreiro

Quatro homens, com idades entre os 22 e os 27 anos, foram detidos pela PSP por suspeitas de tráfico de droga no Barreiro, distrito de Setúbal, e um deles ficou em prisão preventiva, anunciou esta sexta-feira a polícia.

Em comunicado, o Comando Distrital de Setúbal da PSP indicou que as detenções foram feitas, na terça-feira, por agentes da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão do Barreiro, no âmbito de um inquérito no qual se investigava tráfico de droga.

"O alarme social motivado pelo tráfico de estupefaciente junto a um estabelecimento comercial situado na zona da Recosta, no Barreiro, era facilitado pela proximidade do domicílio dos suspeitos", salientou a Polícia.

Segundo a PSP, os detidos dedicavam-se à comercialização de droga e recorriam a colaboradores para a venda direta aos consumidores.

Na terça-feira, adiantou, foram realizadas cinco buscas, quatro delas domiciliárias, durante as quais foram detidos os suspeitos e apreendida droga e outros artigos alegadamente relacionados com o tráfico.

Foram apreendidas 10.709 doses individuais de haxixe, 15.327 de MDMA, 21,5 de cocaína, 26,2 de 'ecstasy', além de duas balanças de precisão e 1.761,20 euros em dinheiro.

De acordo com a Polícia, os quatro detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos detidos e apresentações periódicas aos restantes três.

"A PSP do Barreiro acredita ter dado um rude golpe na rede criminosa responsável pelo tráfico de droga naquela zona e, com esta ação, ter restituído a paz e tranquilidade pública na zona ribeirinha da cidade", acrescentou.