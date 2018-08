Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP detém seis condutores com excesso de álcool em Santa Maria da Feira

Operação contou com a participação de 43 agentes.

17:00

A PSP de Santa Maria da Feira deteve esta quinta-feira de madrugada seis pessoas, por condução sob o efeito de álcool, durante uma operação STOP de "grande envergadura" realizada durante a Viagem Medieval, informou aquela força policial.



Segundo um comunicado da PSP, a operação realizada entre as 01h00 e as 07h00 contou com a participação de 43 agentes, apoiados por 12 viaturas policiais.



No total foram fiscalizadas 325 viaturas e segundo a PSP, foram detidos quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e 32 anos, por circularem com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,20 gramas por litro.



Os agentes identificaram ainda seis indivíduos, dois dos quais menores, por posse de estupefacientes, tendo sido apreendidas cerca de 11 doses de haxixe.



Durante a operação, foram levantados 28 autos de notícia por contraordenação rodoviária (por condução sob efeito de álcool, fuga/desobediência ao sinal de paragem do agente de autoridade, falta de inspeção periódica, falta de seguro automóvel, falta de comunicação de morada, falta de documentos e excesso de lotação na viatura) e foram ainda apreendidos 19 documentos e dois veículos automóveis.