PSP detém seis suspeitos de tráfico de cocaína e heroína em Lisboa

Seis homens foram detidos na quarta-feira por tráfico de cocaína e heroína na freguesia de Campolide, "um verdadeiro polo de venda de drogas na cidade de Lisboa", informou a PSP esta sexta-feira.

Os suspeitos, com idades entre os 20 e os 49 anos, foram detidos em flagrante delito, no decorrer de uma investigação que durava há seis meses e com base em mandados de busca e apreensão para quatro residências e um estabelecimento comercial, que eram utilizados para a venda e guarda da cocaína e heroína.

Numa nota, a PSP salientou que os homens vendiam a droga "de forma bastante ativa e altamente lucrativa" e integravam "um verdadeiro polo de venda de drogas na cidade de Lisboa".

"Acredita-se que esta ação operacional produza efeitos significativos na atividade ilícita que era promovida neste local, contribuindo, em paralelo, para o reforço da segurança da população que ali habita", considerou a polícia.

Durante a operação, a PSP apreendeu 1.455 doses individuais de cocaína, 738,80 doses individuais de heroína, duas doses individuais de haxixe e 14.000 euros em numerário.

Os detidos, alguns deles com antecedentes criminais por este tipo de crime e já detidos várias vezes pela PSP, serão esta sexta-feira presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa, para aplicação da medida de coação.