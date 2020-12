PSP detém três homens na Maia por furto e condução sem carta

A PSP do Porto deteve, durante a madrugada, três homens em Águas Santas, concelho da Maia, pelos crimes de furto e condução sem habilitação legal, anunciou esta quinta-feira aquela força policial em comunicado.

O Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) especifica que os suspeitos, residentes no Porto, foram detidos às 04:00 horas na Travessa Manuel Gonçalves Lage em Águas Santas, na Maia, no distrito do Porto, estando acusados de furto no interior de um estabelecimento comercial, furto de veículo e condução sem habilitação legal.

Na posse dos suspeitos, de 20, 36 e 44 anos, foram encontrados 257 artigos de perfumaria, cosmética e higiene, objetos que lhes foram apreendidos assim como uma marreta utilizada na prática do crime de furto a um estabelecimento comercial na Rua Vasco da Gama, em Ermesinde, concelho de Valongo.

A operação foi levada a cabo pelo efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão da Maia.

Em comunicado, a PSP descreve que "os suspeitos se colocavam em fuga, pelo que foi de imediato movida perseguição".

"Os suspeitos ignoraram as indicações policiais para imobilização do veículo e conduzindo a alta velocidade, em desrespeito de regras e sinais de trânsito, por diversas artérias, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, vieram a embater em duas viaturas que se encontravam estacionadas na travessa acima mencionada. No decurso das medidas de polícia encetadas, foi possível proceder à interceção e detenção dos suspeitos", descreve o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A PSP acrescenta que o proprietário do estabelecimento assaltado foi informado, tendo ficado de se deslocar junto do departamento policial para formalizar a respetiva denúncia.

Já os detidos são presentes hoje junto das autoridades judiciárias.