PSP detém três homens por tráfico de droga em Cascais

A PSP deteve três homens na zona de Cascais suspeitos do crime de tráfico de droga no âmbito de uma investigação que durava há algum tempo, indicou hoje aquela polícia.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indica que as três detenções ocorreram em flagrante delito na passada quarta-feira e resultaram do cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliárias e quatro não domiciliárias.A Polícia de Segurança Pública apreendeu também cerca de 1.200 doses de haxixe, 320 euros em notas, uma viatura de marca BMW, uma balança de precisão e telemóveis.Depois de terem sido ouvidos pelo juiz de instrução, os três detidos ficaram em prisão preventiva, refere a PSP, dando conta que com esta operação policial fica concluída a investigação que durava há algum tempo sobre um processo de tráfico de droga.A PSP adianta que no âmbito desta investigação já tinham sido detidos três suspeitos e apreendidos cerca de 51 quilogramas de haxixe, quatro mil euros, um revolver, munições, uma viatura ligeira de passageiros e diversos telemóveis.