As 16 buscas levadas a cabo durante a madrugada desta terça-feira nos concelhos de Leiria, Batalha, Pombal, Sintra e Lisboa culminaram com a detenção de três pessoas e a apreensão de armas, droga, telemóveis, portáteis, automóveis e 4 mil euros em dinheiro.A operação, intitulada ‘Rotas Cruzadas 2’, está ligada a uma outra ocorrida em junho, com o mesmo nome, que terminou com a detenção de 17 pessoas e a apreensão de 16 quilos de droga. Para além dos detidos, as diligências desta terça-feira permitiram identificar mais duas mulheres ligadas ao grupo de traficantes, que foram constituídas arguidas.